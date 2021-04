Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "Gli interessi degli investitori sono allineati agli obiettivi di decarbonizzazione? Sì e lo saranno sempre di più. Ogni investitore guarda al rischio e al rendimento. Fino a qualche anno fa l'investitore 'attento' guardava alla società e alla sua attenzione Sdgs come a fattori di riduzione del rischio considerandola migliore e meno rischiosa; ora, una società di queto tipo offre anche maggiori opportunità di investimento, è il megatrend globale". Così Omar Al Bayaty, Head of Investor Relations di Terna, in occasione del webinar “Green Finance: the path towards a sustainable economy” organizzato dal Centro Studi Americani.