(Adnkronos) - BrianzAcque si prende cura delle manutenzione delle fontane pubbliche. Diciotto Comuni, Monza in testa, dopo aver aderito ad una manifestazione d’interesse, hanno o stanno per sottoscrivere una convenzione con il gestore locale del servizio idrico integrato.

L’accordo della durata biennale (prorogabile), prevede l’esecuzione della manutenzione idraulica ed elettrica ordinaria e straordinaria, compresi alcuni interventi edili e impiantistici. Verrà eseguita la pulizia e la bonifica periodica delle vasche con somministrazione di prodotti antialghe e anticalcare. Nella gestione sono inoltre comprese le attività di pulizia, come la rimozione di foglie secche, cartacce, lattine e di ogni altro genere di rifiuti con sopralluoghi periodici presso ogni fontana.

"L’acqua è ciò che caratterizza le fontane, elementi di decoro urbano, spesso di pregio storico architettonico e, in ogni caso, simboli dell’identità dei luoghi e punto di riferimento e di aggregazione di ogni comunità - commenta Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque - Siamo dunque ben felici di mettere il know how aziendale a disposizione dei nostri Comuni soci per una collaborazione pubblica basata su un servizio di qualità a costi nettamente inferiori rispetto a quelli medi, praticati dal mercato. Proprio il ruolo che svolgiamo ci permette di ottenere economie di scala che, per le amministrazioni municipali, si traducono in un saving economico finalizzato alla valorizzazione della bellezza dei luoghi legati al bene acqua".

Complessivamente BrianzAcque si farà carico di un patrimonio di 46 fontane di proprietà comunale presenti a Monza, Agrate Brianza, Barlassina, Bellusco, Caponago, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Desio, Lesmo, Limbiate, Macherio, Nova Milanese, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio, Villasanta.

Il periodo annuale di esercizio delle fontane è stimato mediamente in circa 9 mesi, da marzo-aprile fino a ottobre-novembre con una durata di emissione giornaliera di 10-12 ore al giorno fino a punte di 16 nel periodo estivo.