(Adnkronos) - Mare Aperto, azienda del comparto delle conserve ittiche, annuncia il raggiungimento della neutralità nelle emissioni di CO2 come parte del suo impegno sulla sostenibilità energetica, uno degli obiettivi del programma di responsabilità sociale d'impresa We Sea (in particolare la linea d’azione We Care&Sea).

Tramite la casa madre Jealsa, infatti, l’azienda dispone di parchi eolici propri e partecipati che esprimono una capacità installata complessiva di 190 MW e le hanno consentito di generare l'energia eolica necessaria per tutto il 2020, per compensare le emissioni di CO2 prodotte dall'attività industriale dell'azienda e di proseguire nell'impegno nell'utilizzo di energie rinnovabili.

'We Care&Sea', uno dei pilastri del programma We Sea, comprende quindi tutto il lavoro svolto per ridurre al minimo l’impatto dell’attività di Mare Aperto sull’ambiente.

"Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a diventare un'azienda 'carbon neutral'. La difesa delle risorse naturali è un obiettivo primario della nostra lotta al cambiamento climatico - afferma Ángeles Claro, responsabile del programma We Sea - Tutti questi sforzi ci hanno permesso di generare annualmente elettricità equivalente al consumo annuo di 117.618 abitazioni, utilizzando solo fonti energetiche pulite e illimitate, come il vento in questo caso".

Nel 2020 l’azienda ha raggiunto una generazione eolica di oltre 476 GWh, di cui una parte è stata utilizzata per compensare il consumo di elettricità dei propri stabilimenti. La restante energia eolica ha corrisposto un risparmio di emissioni in atmosfera di 433.756 tonnellate di CO2, che equivale al consumo annuo di 143.866 nuove auto (supponendo che percorrano 25.000 km all'anno).