(Adnkronos) - "Per quanto riguarda l'attività interna e sindacale, anticipo che abbiamo dato la nostra disponibilità alle organizzazioni sindacali, in vista anche del rinnovo del contratto nazionale di lavoro che ci sarà nei prossimi mesi, di mettere il tema della differenza e della parità di genere come uno dei temi da inserire tra gli argomenti contrattuali". Così Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop, in occasione in occasione della presentazione della nuova campagna di Coop sulla parità di genere “Close the Gap- riduciamo le differenze”.