(Adnkronos) - Italiani sempre più attenti alle tematiche ambientale tanto che oltre il 50% accoglie favorevolmente l'istituzione del ministero della Transizione ecologica; mentre risulta contrario appena il 3,1% della popolazione. E' quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca MuP Research e Norstat, svolta tra il 15 ed il 16 febbraio, che ha interessato un campione di 1.005 individui in età compresa fra 18 e 74 anni.

Dall'indagine, però, appare chiaro come la funzione del nuovo dicastero non sia stata finora adeguatamente spiegata tanto è vero che, alla domanda 'Il nuovo governo appena formato da Mario Draghi ha istituito un ministero denominato della transizione ecologica; cosa pensa della istituzione di questo nuovo ministero?' ben il 31,5% dei rispondenti dichiara di non averne capito la funzione.