Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "Potremmo raggiungere il target al 2050 della neutralità carbonica solamente se tutti faranno quello che ha detto l'Europa. La commissione Europea ci ha detto che dobbiamo investire per la transizione energetica 470 miliardi in più all'anno". Per centrare questo obiettivo "da qui ai prossimi anni serve una green rout, un grande piano di investimenti pubblici, come è il recovery fund". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, intervenendo alla presentazione del bilancio di sostenibilità del Conou.

Su recovery fund, dunque, come punto di partenza e su questo "il governo sarà giudicato perché si mettono le basi di una nuova società e ci sono alcuni elementi che devono essere presenti ovvero una visione di insieme che non può essere la somma delle richieste dei vari ministeri".

Secondo Fraccaro "serve una visione comune ed è quello che il presidente Conte sta imponendo. E poi l'altra cosa su cui sarà giudicato il governo e il sistema paese è la capacità di spesa di questi soldi".