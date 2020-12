Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Continua l’impegno di Kuwait Petroleum Italia (Q8) per rendere ancora più interattiva e coinvolgente l’esperienza dei propri clienti. Il nuovo progetto di branding prende il nome di 'Svolta', un innovativo concept store che, dopo le prime due aperture a Firenze e Roma, nel 2021 prevede altre 30 aperture. La nuova catena retail nasce per rispondere alle necessità di chi, durante il proprio viaggio, ha bisogno di una pausa e cerca un luogo moderno, accogliente, piacevole e smart dove potersi concedere un buon caffè e ritrovare le giuste energie per ripartire.

E non solo, perché 'Svolta' è il luogo dove trovare soluzioni utili per i clienti: al suo interno è disponibile una vasta gamma di prodotti food & beverage da asporto, articoli dedicati alla cura dell’auto e della moto, al viaggio, alla casa e agli amici a quattro zampe. La digitalizzazione e la sostenibilità sono protagoniste in questo nuovo concept store: oltre a un tablet a disposizione dei clienti con servizi utili e innovativi che danno accesso al mondo Q8 e alle offerte dei partner, i concept store 'Svolta' adottano materiali sostenibili per l’arredamento come il conclad ecocompatibile, il truciolare di pioppo ecologico prodotto in Italia e il Pvc 100% riciclabile.

“Svolta non allude soltanto all’azione di chi si ferma presso le stazioni di servizio Q8, ma è anche un cambio di direzione verso l’ampliamento dell’offerta e la soddisfazione dei bisogni dei nostri clienti in movimento”, ha dichiarato Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Q8.