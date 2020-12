Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - La Cooperativa Cocabel dell’Honduras si aggiudica la quinta edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award 2020, il riconoscimento che l’azienda assegna ogni anno al produttore che ha fornito durante l’anno il miglior caffè sostenibile. E si aggiudicata entrambi i premi: il “Best of the Best” e il “Coffee Lover’s Choice”, conferiti dopo una serie di blind tasting da parte di una giuria indipendente di esperti e consumatori.

Cocabel è una cooperativa che conta un centinaio di soci, situata nel comune di Belen, nel dipartimento di Lempira nella zona sudoccidentale del Paese. I soci consegnano alla cooperativa le ciliegie del caffè che, poi, vengono spolpate, lavate e asciugate al sole in patio. Cocabel collabora con Bicafe, società che gestisce un magazzino e un dry mill nella zona di Santa Rosa de Copan, progettata per la selezione di lotti di caffè di alta qualità .

Il laboratorio di qualità della illycaffè ogni anno seleziona i migliori lotti di caffè, utilizzando parametri legati sia alla qualità sia alla sostenibilità . I paesi che si sono differenziati maggiormente per il raccolto 2019/2020 sono stati il Brasile, la Colombia, il Costa Rica, l’Etiopia, il Guatemala, l’Honduras, l’India, il Nicaragua e il Ruanda. Per ognuno sono stati individuati i 3 migliori produttori, che si sono sfidati durante la finale dell’Ernesto Illy International Coffee Award 2020 per aggiudicarsi il primo posto nazionale ed essere uno dei nove finalisti della competizione internazionale.

Una giuria indipendente di esperti internazionali composta da specialisti, chef e critici enogastronomici, ha effettuato un blind tasting dei caffè finalisti, analizzandoli attraverso diverse preparazioni - espresso, moka, drip e filtro – e decretando il vincitore in base alla ricchezza e complessità aromatica, l’eleganza e l’equilibrio dei sapori, e l’intensità dell'aroma del caffè.

“Questa volta i giudizi della giuria di esperti e dei consumatori hanno coinciso, attestando la convergenza dei gusti dei consumatori con l’analisi qualitativa degli esperti, espressione di un meritato riconoscimento per lo straordinario lavoro che ogni giorno le donne e gli uomini della cooperativa Cocabel portano avanti con tanta dedizione – commenta Andrea Illy, presidente di illycaffè - La cooperativa Cocabel è riuscita a raccogliere intorno a sé molti piccoli produttori, uniti dalla consapevolezza che la qualità sostenibile inizia dalla pianta".

Attraverso l’Ernesto Illy International Coffee Award, continua Andrea Illy, "vogliamo evidenziare quanto sia importante la cura che i coltivatori mettono nella loro piantagione, grande o piccola che sia, perché è lì che prende il via quel circolo virtuoso e valoriale che termina nella tazzina di caffè degustata dal consumatore finale”.

La cerimonia Ernesto Illy International Coffee Award, giunta alla quinta edizione e intitolata al figlio del fondatore della illycaffè, vuole essere un modo per celebrare e premiare i migliori coltivatori illy per l'attenzione alla qualità sostenibile, che mostrano ogni giorno con il loro lavoro, e rinnovare l'impegno dell’azienda a migliorare la vita dei produttori e a realizzare il sogno di offrire il miglior caffè al mondo.

L’evento, che quest’anno si è tenuto in forma digitale, è stato condotto da Arizona Muse, modella celebre per il suo impegno ambientale e, più in generale, per il suo attivismo nell’ambito della sostenibilità .