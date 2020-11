Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Una conferma per un impegno sul versante dell’eco-design dei prodotti che continua da lungo tempo. Ã? quella che arriva a Coop a seguito della sua partecipazione al “Bando per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare” promosso da Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) anche quest’anno e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Complessivamente per Conai 289 progetti presentati (+18% rispetto allo scorso anno), di cui 160 ammessi, 92 aziende premiate. Coop conquista il numero maggiore di premi assegnati ovvero 19 Premi.

In particolare con 'Brillantante Casa Coop' per gli interventi di alleggerimento del peso del flacone e uso del 100% di plastica riciclata con l’inserimento di una apertura facilitata dell’etichetta coprente e indicazione per il consumatore della filiera di raccolta così da facilitare il corretto riciclo. Tra le altre azioni che Conai ha voluto premiare vi sono le sgrammature delle confezioni (è il caso dell’acqua minerale o degli shopper riutilizzabili), la semplificazione degli incarti come nel caso del 'Burro Vivi Verde' dove l’incarto diventa monomateriale e la confezione nella sua interezza è compostabile oltre che riciclabile, la riciclabilità che raggiunge in alcuni casi il 100% anche con uso di soli materiali riciclati (le capsule caffè, i detersivi pavimenti Vivi Verde e vetri multiuso e la linea ammorbidenti concentrati).

“Per il secondo anno consecutivo otteniamo riconoscimenti importanti e per noi è la conferma che premia il nostro impegno sul versante dell’eco-compatibilità dei nostri prodotti” dichiara Renata Pascarelli, direttore Qualità Coop Italia.