Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "E' importante chiudere i decreti attuativi per dare stabilità al settore" in merito alla realizzazione degli impianti a biogas, biometano e biomasse, per far evolvere la tecnologia e metterli in rete. Ad affermarlo è stato il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L'Abbate intervenendo alla presentazione in diretta streaming organizzata dal Consorzio italiano biogas (Cib) per lanciare “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro”, road map per la trasformazione agro-ecologica dell’agricoltura. "Abbiamo fatto un lavoro importante coinvolgendo anche il Presidente del Consiglio Conte - ha spiegato - e lui stesso ha annunciato la volontà del governo a investire sulla realizzazione di impianti a biometano".

"Proprio ieri c'è stato il Comitato biocarburanti che è riuscito a superare la problematica che si era creata relativamente al conferimento delle sanse umide negli impianti a biometano, su questa problematica sarà investita anche la Commissione europea per individuare insieme una soluzione" ha concluso L'Abbate.