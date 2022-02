Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) - Volata finale per #afiancodelcoraggio, premio letterario nato per raccontare storie di uomini che vivono accanto donne in lotta contro il cancro. Partner, amici, fratelli, padri o figli maggiorenni interessati a partecipare avranno tempo fino al 28 febbraio per candidare la loro testimonianza in un massimo di 3mila caratteri attraverso il sito web www.afiancodelcoraggio.it.

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, nasce con l'obiettivo di "dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una donna nel percorso di cura", oltre che di "far conoscere i bisogni e i desideri delle pazienti". Ideato e promosso da Roche, il premio ha ottenuto il patrocinio di Asl Roma 1 e Rai e conta su numerosi partner fra i quali Ail (Associazione italiana contro leucemie-linfoma e mieloma) e Favo (Federazione italiana Associazioni di volontariato in oncologia).

Dal primo marzo al primo aprile, sempre tramite il sito dedicato all'iniziativa, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza, attribuendo un like a una storia. I tre racconti che avranno raccolto più 'mi piace' saranno al centro di un project work nell'ambito del corso di scrittura per giovani sceneggiatori 'Creare storie', a cura di Fondazione Anica Academy, l'Alta scuola di specializzazione in cinema, audiovisivo e media entertainment, che dovrà sviluppare tre soggetti da sottoporre alla giuria. Quest'ultima, presieduta da Gianni Letta e composta da 9 membri esponenti dell'associazionismo, del cinema, del giornalismo e del mondo istituzionale, decreterà il vincitore da far diventare un cortometraggio/spot. Un contest nel contest che potrà essere seguito sui social e sul sito del premio.