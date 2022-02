Covid: report Fiaso, stabili ricoveri bimbi, 1 neonato su 2 ha genitori no vax Negli ospedali 124 'under 18', 7 in terapia intensiva

Covid: report Fiaso, stabili ricoveri bimbi, 1 neonato su 2 ha genitori no vax Covid: report Fiaso, stabili ricoveri bimbi, 1 neonato su 2 ha genitori no vax

02/02/2022 13:09 letto 3 volte

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute)() - In Italia "sono stabili i ricoveri dei bambini" e "un neonato ricoverato su due ha almeno un genitore non vaccinato". Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, sugli ospedali sentinella del 1 febbraio "Rimane stabile il numero dei ricoveri pediatrici monitorati nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella che aderiscono alla rete della Federazione - aggiunge Fiaso - Complessivamente sono 124 i pazienti sotto i 18 anni ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, e 9 pazienti con Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (Mis-C). Il 25 gennaio erano 125". "Il 54% ha tra 0 e 4 anni, il 31,5% tra 5 e 11 anni, il 14,5% tra 12 e 18 anni. In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, costituiscono il 18% del totale e tra di loro il 54% ha entrambi i genitori vaccinati, mentre il 18% ha solo il padre vaccinato e il 23% nessun genitore vaccinato. Quasi un neonato su due, dunque, ha almeno uno dei due genitori che non si è vaccinato", conclude il report.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato