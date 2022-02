Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute)() - "L'attuale sistema delle quarantene scolastiche è profondamente da rivedere". Ne sono convinti i pediatri della Società italiana delle cure primarie pediatriche (Sicupp), pur "consapevoli delle giuste cautele utili a limitare il contagio fra i bambini e gli adolescenti e della necessità di non sottovalutare l’infezione da Sars-Cov-2".

"Attualmente la pandemia vede un numero estremamente alto di bambini sani che vengano relegati in casa per successive quarantene scolastiche o familiari. Questi periodi di isolamento sociale - sottolineano Paolo Becherucci, presidente Sicupp, ed Emanuela Malorgio, vicepresidente Sicupp - preoccupano molto noi pediatri di famiglia: stiamo vedendo un allarmante aumento di disturbi della sfera psichiatrica (ansia, depressione fino all'autoisolamento sociale) e cognitiva degli adolescenti e dei bambini. Particolarmente in difficoltà sono poi i bimbi con bisogni speciali e le loro famiglie. Le quarantene ostacolano i percorsi terapeutici dedicati ai disturbi del neurosviluppo (quali autismo, ritardo dello sviluppo in età evolutiva, ritardo del linguaggio, iperattività , deficit dell'attenzione), ai disturbi psicologici e psichiatrici e alle patologie croniche dell'infanzia, senza considerare che ostacolano la campagna vaccinale. La Dad d'altro canto sta accentuando i problemi di apprendimento e di limitazione culturale nei ragazzi, e crea non poche difficoltà nelle famiglie coinvolte, di natura logistica ed economica".

A fronte di questo quadro, i pediatri di famiglia chiedono "sostanziali modifiche delle norme di quarantena, per ridurre i tempi di isolamento dei bambini". Propongono di "uniformare le norme che regolano le quarantene scolastiche con quanto previsto in caso di contatto stretto in ambito extrascolastico; applicare anche ai bambini della scuola primaria quanto previsto per le scuole superiori, in particolare per i soggetti vaccinati con due dosi o guariti dalla malattia, permettendo loro di continuare ad andare a scuola in autosorveglianza; semplificare fortemente o addirittura eliminare le modalità di identificazione dei positivi nella popolazione asintomatica in età pediatrica scolare, dove la metodologia del T0-T5 (tampone per tutti i componenti di una classe al primo caso positivo al giorno 0 e al giorno 5) applicata nei mesi autunnali si è rivelata fallimentare nel controllo della diffusione dell’infezione".

E ancora, si suggerisce di "accorciare gli isolamenti protratti fino a 21 giorni, come già accade in altri Paesi (Usa e Gran Bretagna), poiché la letteratura scientifica sostiene che oltre i 10 giorni è improbabile essere contagiosi, seppur rimanendo positivi al tampone molecolare; permettere il ritorno a scuola con il solo referto di un tampone negativo, dopo quarantena, ma anche dopo positività , senza necessità ne di liberatoria da parte del Dipartimento di prevenzione ne di certificato del medico".

Così "si permetterebbe ai bambini e agli adolescenti di avere una vita scolastica e sociale quanto più possibile vicina alla normalità ", concludono Becherucci e Malorgio.