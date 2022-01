Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute/Labitalia)() - Msd Italia aggiunge un ulteriore tassello ai riconoscimenti che premiano le politiche aziendali a favore dei propri dipendenti. Per il nono anno consecutivo, l'azienda ottiene la certificazione 'Top employer Italia', alla quale si aggiunge anche il riconoscimento come 'Top employer Europa'.

"Questo straordinario risultato - afferma Fabio Grandin, executive director Human Resources di Msd Italia - è frutto di un'approfondita analisi delle nostre politiche e pratiche Hr dedicate ai nostri dipendenti. L'analisi ha riguardato le strategie aziendali (business, people & leadership strategy, organization & change, digital hr), l'employee journey (employer branding, talent acquisition, on-boarding, performance management, career, learning, engagement, well-being, rewards & recognition) e i valori che ci rappresentano e creano un senso di appartenenza all'organizzazione".

La Certificazione top employers - sottolinea il gruppo - posiziona Msd all'interno del prestigioso gruppo di aziende di 123 Paesi di tutto il mondo che hanno raggiunto l'eccellenza nelle condizioni di lavoro offerte ai propri dipendenti per le pratiche innovative adottate, le soluzioni e le strategie Hr continuamente focalizzate e rivolte al benessere delle persone. "Un traguardo che ci inorgoglisce ancora di più - prosegue Grandin - in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo".

"Siamo fieri di ricevere questa certificazione anche per il 2022 - evidenzia l'executive director Hr di Msd Italia - a testimonianza del grande impegno che caratterizza la nostra azienda nel campo delle risorse umane. L'investimento costante nella crescita e nello sviluppo del benessere, della sicurezza e delle competenze delle nostre persone ha alimentato la resilienza e lo spirito di coesione e collaborazione, requisiti fondamentali per dare risposte di valore in un periodo di elevata complessità ".

"Nel corso degli ultimi anni - dichiara Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia - abbiamo ottenuto numerosi riconoscimenti che premiano il valore dei nostri prodotti (Prix Galien) e dei servizi che offriamo (Best digital and social healthcare company - Aboutpharma digital awards - e Best in communication - Fortune). Ma questo riconoscimento, dedicato a ciò che facciamo per le nostre persone, ci rende particolarmente orgogliosi e testimonia il nostro impegno quotidiano a consolidare un ambiente lavorativo che favorisca la diversità e l'inclusione, con un'attenzione costante alla sostenibilità aziendale".

"Continuiamo ad innovare e a investire - rimarca Luppi - tanto nella ricerca e nello sviluppo di nuove opzioni terapeutiche che garantiscano più vita di qualità , quanto nella ricerca e nello sviluppo del talento dei nostri collaboratori. Questo è il cuore pulsante della nostra filosofia: dare impulso ad azioni volte al miglioramento costante del nostro patrimonio umano, ma anche promuovere iniziative solidali nei confronti della comunità e della società civile".