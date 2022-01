Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute)() - "Come sempre in questi due anni di pandemia ci siamo impegnati, per la nostra parte, per tenere aperte le scuole al meglio, puntando su un'attenta sorveglianza dei casi sospetti e fornendo supporto alle famiglie con informazioni e suggerimenti. Cerchiamo di mantenere il Covid fuori dalle scuole, l'impresa è impossibile ma abbiamo fatto sempre tutti gli sforzi possibili e immaginabili". Lo spiega all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione italiana medici pediatri, Paolo Biasci, sottolineando che "una situazione come quella attuale, con grandi numeri di contagiati nell'età pediatrica, ci mette sicuramente in difficoltà , considerato che noi pediatri di libera scelta siamo l'unico punto di riferimento sul territorio per bambini e ragazzi".