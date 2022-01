Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - "L'aspetto drammatico di questo rientro post vacanze nelle aule scolastiche in presenza, sarà che ci troveremo nella situazione in cui le scuole saranno chiuse dal coronavirus, perché le Istituzioni non hanno scelto un rinvio. E questo temo che stia per succedere. Se non succederà sarò il primo ad esserne contento". A dirlo all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano

Sul tema scuole Galli trova "singolare" l'utilizzo dei riferimenti "alla letteratura scientifica, come se tutti gli studi non ravvisassero pericoli nella scuola. Non è così. Ci sono pochi lavori di letteratura che affermano questa cosa. Un numero limitato di studi che tende a sminuirne il peso della scuola nell'epidemia. Mentre c'è un marea di ricerche che afferma un fatto ormai accreditato ovvero che l'elemento scuola, considerato nella sua complessità , in situazioni di questo genere rappresenta un elemento di pericolosità . E' strano e anche un po' triste che si tiri la coperta dove fa comodo tirarla, anche in ambito scientifico", conclude.