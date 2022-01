Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Estensione del Green pass rafforzato - in possesso di vaccinati e guariti - sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. La proposta, a quanto si apprende da fonti presenti in cabina di regia, prevederebbe inoltre un' ulteriore restrizione del Green pass rafforzato per l'accesso a servizi Pa, servizi economici, servizi personali - salvo eccezioni essenziali- per tutti, indipendentemente dall'età .