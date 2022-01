Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - "Mi auguro che ci si fermi prima, ma è possibile" che si arrivi ai 200mila contagi al giorno anche in Italia. Così a Sky Tg24 Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite di 'Timeline'.

"Teniamo conto - sottolinea - che il numero di tamponi che stiamo facendo è molto elevato, che le persone che si tamponano hanno motivazioni anche diverse rispetto a quelle viste in precedenza. La prima sta diventando vedere se si è presa l’infezione, perché si ha avuto un contatto con persone che l’hanno avuta. Poi c’è il fatto di non voler andare dai parenti con l’infezione addosso e, a scendere, chi si tampona per accedere alle proprie attività non essendo vaccinato, ma questo riguarda ormai una minoranza”.