Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - Volano i contagi Covid tra gli operatori sanitari, che in un mese - dal 28 novembre al 28 dicembre - sono aumentati del 177%. Una crescita frenata, comunque, dalla terza dose, a giudicare dall'aumento del 222% nella popolazione generale che ha ricevuto il booster in misura assai minore. Lo indicano i dati elaborati dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), per l'Adnkronos Salute, in base alle rilevazioni di sorveglianza integrata Covid in Italia dell'Istituto superiore di sanità .