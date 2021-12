Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono 44.595 i nuovi contagi da coronavirus e 168 i morti registrato in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 901.450 tamponi con un tasso di positività al 4,94%.

Gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore sono stati 93, mentre i nuovi ricoverati con sintomi da ieri sono stati 178 per un totale di 8.722.