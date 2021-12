Milano, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Pa di Trento in area gialla per rischio Covid. Lo comunica il dicastero. L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre.