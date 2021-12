Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Al via sui social la campagna #plasmaoroliquido per migliorare la conoscenza di questo importante elemento del sangue e sensibilizzare alla donazione. Il report sulla raccolta di plasma del Cns di settembre 2021 registra infatti circa 4200 Kg di plasma in meno con un decremento del 5,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il dato positivo è che la raccolta totale nel 2021 è comunque migliorata rispetto al 2020, ma ancora lontana da poter garantire al sistema sangue l'autosufficienza auspicata. I dati hanno fatto da sfondo alla tavola rotonda 'Il valore dell’autosufficienza del plasma e dei plasmaderivati' in corso al 16.esimo Forum risk management di Arezzo in cui gli stakeholder vogliono sottolineare come la raccolta di sangue e plasma sia fondamentale non solo per trasfusioni di emergenza o in sala operatoria, ma anche in quanto materie prime biologiche per la produzione di veri e propri farmaci.

La donazione del plasma attraverso la 'plasmaferesi', è un processo che separa direttamente il plasma dal sangue e, mentre i globuli rossi e le piastrine vengono restituiti al donatore, il plasma viene raccolto in una sacca che servirà a produrre farmaci. Il plasma è una materia prima preziosa e complessa da gestire rispetto a un farmaco di sintesi chimica. Tra donazione, raccolta del plasma, pooling, frazionamento, purificazione, e confezionamento servono dai 7 ai 12 mesi solo per produrre immunoglobuline. Il frazionamento viene realizzato, ora in regime competitivo, dalle imprese per conto del Servizio sanitario nazionale su raccolta sangue nazionale. Poiché però l’autosufficienza non viene raggiunta in toto, l’Ssn ricorre, ai fini della copertura piena della domanda, ai plasmaderivati commerciali.

"Il plasma è oro, non solo perché è giallo ma perché è molto prezioso", afferma Oliver Schmitt, Ad di Csl Behring, azienda biotecnologica leader a livello mondiale nel settore degli emoderivati. "Noi lo sappiamo bene. Ogni giorno lavoriamo perché la vita di molti pazienti dipende da ciò che facciamo. Il nostro compito - spiega Schmitt - incomincia dalle molecole che i nostri scienziati studiano, analizzano e sviluppano per offrire terapie sempre più nuove ed efficaci. Il nostro impegno continua attraverso il processo produttivo altamente tecnologico e innovativo e il risultato del nostro lavoro si apprezza attraverso i nostri pazienti. Ci impegniamo quindi quotidianamente a produrre medicinali sicuri ed efficaci".