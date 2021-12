Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Fra i bambini di 5-11 anni sono aumentati i tassi di ricovero e la proporzione di pazienti ospedalizzati con Covid, in linea con quanto accade in altri gruppi d'età ", ma i ricoveri "rimangono a livelli molto più bassi nei bambini rispetto agli adulti". E' quanto segnala l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un documento che contiene considerazioni provvisorie sull'immunizzazione dei più piccoli, diffuso oggi dopo che nei giorni scorsi l'Agenzia europea del farmaco Ema aveva dato via libera all'estensione d'uso del vaccino Pfizer/BioNTech nella fascia dei 5-11enni.