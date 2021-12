Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema annuncia un aumento della capacità di produzione del vaccino anti-Covid Vaxzevria* di AstraZeneca, con l'obiettivo di "supportare la continua fornitura nell'Unione europea e le donazioni a Paesi terzi attraverso l'iniziativa Covax".

"Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Ema - informa l'ente regolatorio Ue - ha approvato un nuovo sito per la produzione del prodotto finito Vaxzevria". Lo stabilimento, "gestito da WuXi Biologics, si trova a Leverkusen in Germania. Oltre a questo nuovo impianto di produzione - aggiunge l'agenzia - il Chmp ha anche espresso parere positivo a triplicare la dimensione del lotto del prodotto finito in un sito gestito da Amylin Ohio a West Chester Township, Ohio, Usa".