Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) - E' la prima azienda a trasferirsi al Mind di Milano, il distretto dell'innovazione nato sulle 'ceneri' di Expo 2015. Scegliendolo come nuova sede, AstraZeneca punta a "inserirsi all'interno di un ecosistema di ricerca" e oggi svela la sua missione: "Accelerare". Anche sugli investimenti, che da 24 milioni di euro dedicati a Ricerca e Sviluppo passeranno a 48 milioni di euro, "raddoppiando così i benefici per il Servizio sanitario nazionale a oltre 200 milioni". Sono alcuni dei dati contenuti nel documento 'AZ Valore', sviluppato da 'The European House - Ambrosetti', con cui la multinazionale anglo-svedese illustrato il suo impegno e la produzione di valore per l'Italia: 2 miliardi di contributo al Pil nei prossimi 3 anni, 3mila posti di lavoro attivati sulla filiera nel 2020 che diventeranno 6.000 nel 2023.

Il documento è stato presentato oggi nel corso di un evento istituzionale che si è tenuto al Milano Innovation District, che ha origine dalla riconversione degli edifici di Expo secondo principi di economia circolare. "L'ecosistema di Mind ci permetterà di accelerare lo sviluppo di idee e la loro trasformazione in progetti concreti a supporto dei pazienti e di tutta la società - afferma Lorenzo Wittum, presidente e Ad di AstraZeneca - Siamo convinti che per innovare e fare ricerca serva collaborazione, semplificazione e che la contaminazione tra mondi diversi sia fondamentale".

"Ricerca, innovazione e futuro sono le parole chiave di Arexpo per lo sviluppo di Mind, un distretto che partendo dall'eredità di Expo 2015 punta sulle scienze della vita, sul benessere delle persone. Per farlo al meglio - afferma Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo - la ricetta giusta è quella della collaborazione tra importanti soggetti pubblici e privati che sappiano affrontare le sfide di un mondo che cambia ogni giorno. La scelta di un grande player internazionale come AstraZeneca di essere la prima azienda ad entrare a Mind è per Arexpo la dimostrazione concreta dell'attrattività del nostro distretto dell’innovazione a livello nazionale e internazionale".

"AstraZeneca - conclude Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease, responsabile della progettazione ed edificazione del distretto Mind – sarà la prima azienda a insediarsi nel distretto dell’innovazione ed è tra i fondatori di Federated Innovation, modello che Lendlease ha promosso e creato, il primo modello che aggrega imprese private e Istituzioni pubbliche in un’alleanza che punta a generare innovazione in tutte le principali discipline del futuro"