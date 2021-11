Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - "Al momento la questione" di una stretta sulla validità dei tamponi rapidi o molecolari per il rilascio della certificazione verde Covid "non è sul tavolo, così come non è sul tavolo il tema di togliere il tampone dai requisiti per ottenere il Green pass". Ad affermarlo ai microfoni di 'Tagadà ' su La7 è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, smentendo alcune ricostruzioni di stampa.

"Al momento - ribadisce - i criteri" per ottenere il pass "nel nostro Paese sono tre e tre rimangono".