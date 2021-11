Milano, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Impegnati nel loro lavoro, ma anche ad aiutare gli altri. Per questo 5 otorinolaringoiatri hanno ricevuto l''Ear Award 2021' promosso dal Centro ricerche e studi Amplifon in occasione dei suoi primi 50 anni di attività , assegnato durante il 38esimo Congresso nazionale della Società italiana di audiologia e foniatria (Siaf), che si è svolto dal 10 al 13 novembre al Centro Congressi del Lingotto di Torino.

I premiati sono Enrico Fagnani, specialista in audiologia e otorinolaringoiatria (Orl) presso Fondazione Irccs Policlinico di Milano. Si occupa di impianti cocleari, di cui ha approfondito la funzione del nervo acustico e lo sviluppo di metodiche per ottimizzare le mappe cocleari. Durante l'emergenza pandemica si è impegnato a garantire continuità assistenziale ai pazienti; Francesco Mattioli, specializzato in Orl nel 2008 e professore associato presso l'università di Modena e Reggio Emilia. Nella sua carriera ha svolto missioni umanitarie presso gli ospedali della Repubblica del Benin e in Kenya; Filippo Ricciardello, dirigente medico presso l'Uosc Orl Aorn 'A. Cardarelli' di Napoli. Riconosciuto per la sua ricerca in ambito Covid-19 e ipoacusia neurosensoriale; Roberto Spinato, presidente della Scuola triveneta di discipline Orl. Dal 2018 fornisce a titolo gratuito il proprio apporto di consulenza coordinativa, assistenziale, chirurgica e formativa rivolta agli altri medici appartenenti alla rete Orl; Ciro Lucio Vigliaroli, specialista Orl della Casa del sollievo della sofferenza. Negli ultimi 5 anni si è dedicato alla sanità digitale e telemedicina, creando le basi per l'evoluzione e la diffusione della teleaudiologia.

L'Ear Award 2021 - spiega Amplifon in una nota - è un riconoscimento ai medici che si sono contraddistinti sia dal punto di vista medico-scientifico sia dal punto di vista sociale nel loro operato. Dopo la prima fase di candidature, durante la quale sono pervenute oltre 50 nomination, i vincitori sono stati eletti dai loro colleghi attraverso le votazioni ufficiali sul sito orl.news. I 5 esperti hanno ricevuto un premio ad hoc creato per l'occasione: l'opera d'arte 'Sonorità ' di Luigi Gatti, artista di una galleria, che ha saputo dare concretezza a un concetto astratto come quello dell'udito. Â