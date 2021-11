Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - Si è conclusa la terza edizione del contest e hackathon #PerchèSì, il progetto di co-creazione ideato e promosso da Sanofi Pasteur, la divisione vaccini di Sanofi, in collaborazione con la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SiTi), e realizzato quest’anno con il supporto della Scuola Holden. Quest’anno #PerchèSì ha voluto accendere i riflettori sulle vaccinazioni dimenticate con lo slogan “Un bel nodo al fazzoletto”, e ha visto la partecipazione di 40 team multidisciplinari, composti da oltre 200 futuri comunicatori, designer, manager e professionisti della salute e rappresentanti da 22 Scuole di Igiene da tutta Italia, chiamati a realizzare campagne di comunicazione sul tema.

L'edizione 2021 ha dunque indagato l’importanza del rispetto delle scadenze vaccinali per adolescenti e adulti in un contesto stravolto dalla pandemia da Covid-19. "La pandemia - sottolinea Antonio Ferro, presidente della Società italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) - ha certamente rallentato la programmazione di visite, controlli, screening e vaccini. Il problema ha riguardato non solo adolescenti e anziani ma anche tanti adulti sani e la categoria, seppur limitata negli spostamenti nei mesi di lockdown, dei viaggiatori. Siamo certi che le malattie infettive possano rappresentare ancora un pericolo per la comunità . Per questo motivo - ha aggiunto - siamo fieri di aver collaborato a importanti iniziative come questa terza edizione di #PerchèSì che ha coinvolto molti nostri specializzandi nello sviluppo di campagne scientificamente valide ed efficaci che possano arrivare a una popolazione più ampia o a specifici target, e aiutarci a combattere l’hesitancy vaccinale".

Il team vincitore proviene dalla Scuola di Igiene di Genova e ha sviluppato la campagna "Immuno Defense”, un laboratorio didattico dal vivo progettato per le classi e realizzabile durante i Festival Scientifici che si svolgono in tutta Italia. La giuria ha ritenuto opportuno assegnare una special mention al progetto "Io viaggio con il vaccino", proposto dalla Scuola di Igiene di Torino. La campagna, dedicata alle vaccinazioni preventive per i viaggiatori in luoghi esotici, propone un sito e una chatbot di Telegram che sposa l’obiettivo informativo con un tono accattivante e suggestivo.

“La prevenzione - afferma Mario Merlo, General manager di Sanofi Pasteur Italia - si costruisce dalla consapevolezza e da una narrazione scientifica chiara ed efficace. Tutto ciò passa attraverso un gioco di squadra che è la sintesi virtuosa di molteplici approcci che possano valorizzare l’elemento di multidisciplinarietà . Siamo orgogliosi - prosegue - di aver proseguito con entusiasmo e coraggio con questa nuova edizione del nostro progetto e di aver riscontrato tanto interesse e tanta partecipazione. Il successo di questa terza edizione dà ragione al nostro impegno per il coinvolgimento attivo di una comunità sempre più ampia, consapevole e attenta alla prevenzione, anche attraverso la vaccinazione".