Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Crescono le risorse per il Fondo sanitario nazionale, 2 mld l'anno per tre anni. "Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è determinato in 124 mld di euro per l’anno 2022, in 126 mld di euro per l’anno 2023 e in 128 mld per l’anno 2024. Lo prevede la bozza della legge di Bilancio che sta per essere approvata dal Consiglio dei ministri.

Aumenta anche il Fondo destinato all'acquisto di farmaci innovativi. Questo verrà incrementato "di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024".