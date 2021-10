Milano, 27 ott. (Adnkronos Salute)() - Il primo pasto 'al cucchiaio' arriva intorno a 5 mesi di vita. Come avviene il passaggio dal seno di mamma alla tavola per i bebè italiani? Nella maggioranza dei casi secondo il metodo 'classico', anche se il cosiddetto 'auto-svezzamento' ha già conquistato il 36% delle famiglie del Belpaese. E' il quadro descritto dallo studio 'Nascita - Nascere e crescere in Italia', coordinato dal Laboratorio per la salute materno infantile dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, in collaborazione con l'Associazione culturale pediatri (Acp).

Nel suo complesso, lo studio valuta una coorte di oltre 5mila neonati, ad oggi fino ai 3 mesi d'età , e 2mila bebè fino ai 2 anni, un campione rappresentativo della realtà italiana. Nell'ambito del progetto è stata effettuata un'analisi preliminare della prevalenza dell'allattamento al seno e la tempistica e modalità dello svezzamento in un campione di 809 neonati (51,3% maschi e 48,7% femmine, 44% residenti nel Nord Italia, 23% nel Centro e 33% nel Sud) nati a termine e con peso adeguato all'età gestazionale. I dati sono stati raccolti nelle prime tre visite di follow-up (i cosiddetti bilanci di salute). E i risultati sono stati presentati nel corso del 33esimo Congresso nazionale dell'Acp.