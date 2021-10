Milano, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "Nelle farmacie di comunità lombarde è già iniziata la distribuzione ai medici di famiglia e ai pediatri delle dosi del vaccino antinfluenzale e dell'antipneumococco. Ad oggi, sono state consegnate 63.095 dosi, di cui 45.998 per l'antinfluenzale e 17.097 per l'antipneumococcico (dati aggiornati alle 11 di oggi)". Lo comunica Federfarma Lombardia, "a seguito della recente delibera" in materia "approvata dalla Giunta regionale".

"Grazie al rinnovo dell'intesa sottoscritta dalla Regione con Federfarma Lombardia e Assofarm, entro 7 giorni dall'invio dell'ordine i medici troveranno le dosi richieste in farmacia, pronte per la consegna", ricorda l'associazione titolari in una nota. Sono "oltre 3mila gli esercizi dalla croce verde coinvolti. Sarà così possibile accorciare la filiera della distribuzione, per una sanità sempre più di prossimità , vicina al cittadino. Una distribuzione più fluida, a sua volta, renderà più snella e veloce la somministrazione dei vaccini".

"Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra Regione Lombardia, farmacie e medici, per rendere ancora più agevole la campagna antinfluenzale - dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - La capillarità della rete rappresentata dai presidi farmaceutici si riconferma una risorsa irrinunciabile per il Servizio sanitario lombardo".