Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Dal 2007 La forza e il sorriso Onlus organizza laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico in ospedali e associazioni di tutta Italia. Con in nostri laboratori, interamente gratuiti e interattivi, mostriamo loro come migliorare l'aspetto fisico, soprattutto del viso, come prendersi cura della pelle e come truccarsi. Piccole armi per aiutarle in questo difficile e critico momento. A loro viene donata una Beauty Bag con una selezione di prodotti delle diverse aziende cosmetiche che supportano l'iniziativa e che permettono di realizzare i 13 step del laboratorio di bellezza, che vanno dalla detersione del viso all'ultimo tocco di rossetto o di blush sulle guance. In 14 anni di attività La forza e il sorriso Onlus ha aiutato oltre 18.000 donne in circa 4.000 incontri, grazie all'impegno di 500 volontari. E saremo al fianco di queste donne anche con Beauty Gives Back Digital Edition, l'evento di raccolta fondi a favore della Onlus che, anche grazie al patrocinio di Cosmetica Italia - associazione nazionale imprese cosmetiche, sostiene i nostri progetti”.

Lo afferma Anna Segatti, presidente di La forza e il sorriso Onlus, che aggiunge: "Per il secondo anno Beauty Gives Back ha una veste digitale. Con la pandemia, infatti, nel 2020 ci siamo dovuti arrangiare con una versione online dell'iniziativa che però ha avuto il vantaggio di raggiungere più donne in tutta Italia. Nel 2021, grazie ai numerosi feedback ricevuti dalle tante persone che ci seguono e sostengono, abbiamo scelto di rinnovare e in parte reinventare l'appuntamento digitale". I laboratori di bellezza de La forza e il sorriso Onlus "aiutano a migliorare l'autostima di queste pazienti grazie ad un recupero della loro immagine - sottolinea Segatti - mascherando gli effetti secondari delle terapie. In questo contesto creme, fondotinta, rossetto e blush diventano insoliti alleati per riconquistare il proprio aspetto. In 2 ore e mezzo di laboratorio le pazienti non pensano alla malattia, ma unicamente a loro stesse".

Beauty Gives Back Digital Edition aprirà le sue porte virtuali lunedì 25 ottobre: cliccando sul portale https://beautygivesback.it/, tutti coloro che lo desiderano potranno dare il proprio contributo alla Onlus con una donazione e ricevere una bag con prodotti cosmetici direttamente a casa. "Abbiamo creato delle Surprise Bag più ricche e assortite con prodotti di qualità per chi ci vorrà supportare con una donazione. Ringrazio in anticipo tutti coloro che sceglieranno di partecipare e inviteranno i propri amici e conoscenti a farlo. La vicinanza e la generosità della community de La forza e il sorriso ci stupiscono ogni volta", conclude Segatti.