Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Continua l'approfondimento su tutte le più importanti innovazioni nel campo del trapianto di cornea e nella cura della cataratta del canale Sky 'Doctor's Life', edito dall'Adnkronos Salute, grazie all'offerta di formazione continua in medicina (Ecm). Da oggi è disponibile un nuovo corso Ecm Fad, sul sito doctorslife.it e on demand su Sky, 'La chirurgia della cataratta: un'opportunità per togliere gli occhiali'. Il corso è curato da Francesco Aiello, specialista in patologie corneali, cataratta e chirurgia refrattiva del Policlinico Tor Vergata di Roma.

La chirurgia della cataratta si è trasformata da intervento per ristabilire la funzionalità visiva ad intervento di chirurgia refrattiva. L’uso di lenti intraoculari, le cosiddette 'premium', permette oggi di ridurre drasticamente la necessità degli occhiali per la visione da lontano e per quella da vicino oltre a correggere totalmente il difetto astigmatico. L’uso di tali lenti, per ottenere un risultato ottimale, deve però essere ponderato in base alle caratteristiche del singolo paziente. Il corso esaminerà le diverse scelte terapeutiche possibili in base ai diversi casi.