Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - "Sono usciti i risultati del test di ammissione al corso di laurea in Medicina e, come era prevedibile sia dall'impostazione della prova di esame che dai primi punteggi, stiamo ricevendo migliaia di segnalazioni per le irregolarità . Domande annullate, punteggi assegnati male, codici etichetta modificati per cui molti candidati non riescono più ad accedere per visionare le proprie prove: tutte le falle di un sistema inadeguato stanno venendo a galla. Peccato che a pagare l'incompetenza di chi dovrebbe garantire trasparenza e correttezza siano migliaia di giovani aspiranti medici che hanno trascorso l'estate sui libri per prepararsi al meglio". Lo afferma il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella, a seguito della pubblicazione dei punteggi del test di Medicina dello scorso 3 settembre. Da oggi gli studenti possono vedere nell'aerea riservata su Universitaly il risultato del loro test e la scheda anagrafica.

L'esame di accesso, come è noto, ha sollevato diverse polemiche a causa degli errori contenuti nella prova che, nonostante l'ammissione di responsabilità da parte della commissione preposta, il ministero non ha ritenuto di invalidare.

"Migliaia di studenti chiedono l'annullamento del test, molti genitori ci stanno contattando per capire come doversi muovere per non far sfumare il sogno dei propri figli di indossare il camice bianco - riferisce Tortorella - Noi abbiamo già impostato i ricorsi che, come abbiamo già avuto modo di ribadire in queste settimane, hanno tutti gli estremi per essere vinti. Non ci arrendiamo ad un sistema inadeguato, che non tiene affatto conto della effettiva preparazione degli studenti e che non garantisce in pieno il diritto allo studio e alla formazione. Abbiamo migliaia di vittorie alle spalle, l'ultima riconosciuta dal Consiglio di Stato, per cui andremo avanti al fianco degli studenti e delle loro famiglie per restituire loro quello che meritano, ovvero l'opportunità di accedere al corso di laurea".

Per rispondere ai numerosi dubbi e alle perplessità degli studenti e far fronte al numero di chiamate, Consulcesi ha deciso di organizzare un webinar martedì 28 settembre sui canali social.

"Altre date importanti per chi deciderà di presentare il ricorso sono il 28 settembre con l'uscita della graduatoria nominativa nazionale e il 6 ottobre con il primo scorrimento previsto" perché, come ricordano gli esperti di Consulcesi, "il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria del test di Medicina o da eventuali scorrimenti. In caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il candidato potrebbe avere la possibilità di iscriversi con riserva e frequentare i corsi fino all'esito della domanda di merito".

Per informazioni e segnalazioni è possibile accedere allo Sportello informativo www.numerochiuso.info/ o chiamare il numero verde 800189091.