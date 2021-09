Covid: 767 i medici sospesi non vaccinati Fnomceo, in totale finora 1.016 provvedimenti comunicati all'Ordine ma 249 revocati per avvenuta vaccinazione

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Sono attualmente 767 i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati contro Covid-19. Dall'inizio le sospensioni comunicate alla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) da 55 Ordini sono state 1.016. Di queste, 249 sono state poi revocate per l'avvenuta vaccinazione. Ad aggiornare i numeri è la stessa Fnomceo. La Fnomceo ricorda che sono 460mila i medici e gli odontoiatri italiani, e che provvedimenti di sospensione sono stati comunicati attualmente da 55 Ordini su un totale di 106.

