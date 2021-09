Treviso, 20 set. (Adnkronos) - "Obbligo vaccino? Siamo già all'82% di vaccinati" con almeno una dose "e andiamo avanti. Gli italiani sono molto più intelligenti di quello che qualcuno vuole far credere". Così il Commissario per l'emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dell'eventuale obbligatorietà del vaccino, in occasione della sua visita all'Hub vaccinale di Villorba, nel trevigiano.