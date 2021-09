Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - "Vi mando un saluto affettuoso in questa nuova Giornata di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne unendomi alla speranza di un futuro migliore per tutte le persone che convivono con questa patologia. Prego per tutti voi e, per favore, vi chiedo che facciate lo stesso per me. Fraternamente, Francesco". Così il Papa nel messaggio, inviato anche quest’anno, alla comunità delle associazioni e dei pazienti colpiti da malattie di Duchenne e Becker, in occasione della Giornata Mondiale, che si celebra oggi.