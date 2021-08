Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Ad oggi ci è arrivata la comunicazione della sospensione di un solo medico, ed è arrivata dall'Asl di Viterbo. Come Ordine la prossima settimana valuteremo la posizione in Consiglio che ratificherà la sospensione e la comunicherà allo stesso medico, sottolineando che non potrà esercitare fino a quando non si immunizzerà . Se non lo farà la sospensione ha validità fino al 31 dicembre come previsto dalla legge 44 del 2021". Lo chiarisce all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia.

"Sono rimasto stupito leggendo che ci sarebbero tanti medici sospesi - prosegue - perché, a questa mattina, al nostro Ordine è arrivata solo questa comunicazione di sospensione. Aspettiamo che le Asl ci mandino gli elenchi". Ma quanti potrebbero essere i medici laziali ancora non vaccinati contro il Covid? "Secondo le nostre stime - risponde Magi - i medici convintamente no-vax potranno essere una trentina".