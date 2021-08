Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - "Sono 4,6 milioni gli over 50 che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, di cui 3,52 milioni (12,9%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali (dal 19,6% della Sicilia al 8,2% della Puglia). Visto il sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in queste fasce d’età , i dati confermano l’esitazione vaccinale degli over 50, mentre salgono tutte le curve degli under 40 . Rimangono ancora notevoli differenze di copertura vaccinale tra le diverse classi anagrafiche". E' il quadro che emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe con il monitoraggio della settimana 18-24 agosto.

«Durante il mese di agosto – commenta il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta – si è assistito ad un crollo del 66,5% delle somministrazioni: la media mobile a 7 giorni è passata dal picco di oltre 592 mila del 28 luglio a poco più di 198 mila il 20 agosto". Oltre all’esitazione vaccinale, "sono varie le motivazioni alla base di questa brusca frenata - sostiene il report - dalle mancate prenotazioni durante le vacanze da parte degli utenti, alle ferie degli operatori sanitari, e la progressiva riduzione delle seconde dosi da somministrare. "D’altro canto – ribadisce Cartabellotta – con la disponibilità di un consistente numero di dosi abbiamo perso l’opportunità di accelerare la campagna in alcune fasce d’età , soprattutto in quella 12-19 anni cruciale per l’imminente inizio delle scuole".