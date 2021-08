Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) - "I contagi tra gli operatori sanitari sono andati via via calando nei mesi a partire dal vax day di dicembre 2020, quando su base mensile si registravano tra i 16mila e i 19mila casi, fino alla cifra più bassa di soli 265 operatori sanitari infettati in un mese (dato del 15 luglio). Oggi, però, dai dati aggiornati a ieri, sono aumentati in poco più di un solo mese quasi del 600%, e sono 1.835. Di questi l’82-84% circa sono infermieri che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 115mila". A fare i conti, sulla base dei dati dell'Istituto superiore di Sanità , Barbara Mangiacavalli, presidente Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), rispondendo all'Adnkronos Salute a una domanda sulla scadenza del Green pass per i sanitari che sono stati i primi a vaccinarsi.

"E' la scienza che deve decidere - premette Mangiacavalli - ma, sul campo, stiamo assistendo ad un aumento di contagi, sia pure con esiti non gravi grazie alla vaccinazione che protegge dalle conseguenze peggiori dell'infezione".