(Adnkronos) - "La terza dose di vaccino anti-Covid andràfatta. Dovremmo iniziare da ottobre, partendo dalle persone più fragili, coloro in cui ci si aspetta una minore risposta immunitaria dopo il vaccino, come i pazienti oncologici in chemioterapia, le persone che hanno subito un trapiantato, ecc.". Lo ha detto all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

"Altri Paesi stanno procedendo in questa direzionale, come il Regno Unito e gli Usa. Stiamo aspettando una risposta dagli enti regolatori, ma le evidenze scientifiche indicano che un terzo richiamo andràfatto in alcune categorie", ha concluso.