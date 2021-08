Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - "Io sono sempre stato un fiero nemico dei compiti delle vacanze, perché le vacanze sono fatte per far riposare gli studenti e non gli insegnanti, ma soprattutto ora che i bambini escono da due anni di grande stress a livello psicologico, isolati dai coetanei, con la paura del virus e in qualche caso con lutti in famiglia, li vieterei per legge". Lo dice all'Adnkronos Salute Italo Farnetani, ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta.

"I bambini - spiega il pediatra - hanno risentito più degli adulti di questa pandemia perché sono stati privati degli elementi fondamentali della loro crescita. I loro compiti delle vacanze devono essere quelli di recuperare le carenze dei due anni passati. Per cui, soprattutto in questo ultimo mese di libertà , devono stare molto tempo all'aria aperta con i coetanei e fare molta attività fisica sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Non devono riposarsi davanti alla tv ma vincere quelle che sono state le due carenze più grosse dovute anche alla Dad: l'isolamento e la vita sedentaria. Visto che abbiamo ancora un mese fino alla riapertura delle scuole - insiste il pediatra - teniamoli fuori cosicché immagazzineranno anti-stress in attesa del ritorno tra i banchi".