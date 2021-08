Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - "Poter portare i figli a fare il vaccino anti-Covid senza il vincolo della prenotazione e del giorno imposto agevolerà certamente in modo positivo la risposta alle vaccinazioni". Ne è convinto Italo Farnetani, ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta, che promuove a pieni voti l'apertura di una corsia preferenziale per gli adolescenti con la vaccinazione attiva da oggi, in tutta Italia, per la fascia di età 12-18 anni senza necessità di prenotazione.

"Secondo una ricerca da me fatta in passato e ri-verificata - spiega Farnetani all'Adnkronos Salute - quando il vaccino veniva effettuato nelle scuole c'era una risposta del 96% mentre quando per fare la vaccinazione ci doveva essere un movimento attivo dei genitori per portare i figli su appuntamento o dal pediatra o alla Asl, la risposta era del 30%. Quindi - ne conclude il pediatra - la scomodità per i genitori fa diminuire l'accettazione del vaccino. Questo non perché siano cattivi - sottolinea - ma perché quando uno ha i figli ancora piccoli la vita è tutta una corsa. I genitori sono molto impegnati quindi - afferma il medico - ogni minima agevolazione nell'esecuzione del vaccino che i genitori ha fatto sì che ci sia un aumento del numero dei vaccinati".

In questa ottica Farnetani promuove anche il vaccino in spiaggia. "Sicuramente è comodo ed è un incentivo - conclude - anche farlo al mare e ha una risposta maggiore che farlo in un hub vaccinale. Per cui - conclude l'esperto - questa è sicuramente un'ottima cosa che aumenterà la risposta ed è bene perché più i ragazzi saranno vaccinati meno rischio di Dad ci sarà ".