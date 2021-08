(Adnkronos) - "Io sono per l'obbligo vaccinale. Se questo non passa per motivi politici, il piano B è avere un Green pass serio". Cioè un sistema per cui "se tu non ce l'hai non entri in fabbrica, non entri a scuola, non fai niente. E' un obbligo più morbido. Ma se non puoi far nulla se non sei vaccinato, a un certo punto vai a vaccinarti". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Mario Clerici, docente di immunologia dell'università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi.

"C'è chi si dice contrario al Green pass nelle scuole. Secondo me è un errore - obietta l'esperto - Io sono favorevolissimo al Green pass anche nelle scuole, non solo per i docenti e il personale: se i bambini sono vaccinati", quelli dai 12 anni in su, per i quali ci sono prodotti scudo approvati, "vanno a scuola, sennò no. Perché altrimenti il virus continua a circolare e vengono fuori varianti nuove, che prima o poi provocano il danno".