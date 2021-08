Bruxelles, 2 ago. (AdnKronos Salute)

I Green pass emessi dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino saranno validi come quelli rilasciati dagli Stati dell'Ue. La Commissione Europea ha adottato oggi due decisioni di equivalenza, in forza delle quali entrambi i Paesi saranno connessi al sistema Ue di riconoscimento dei certificati e saranno accettati nell'Ue alle stesse condizioni dei certificati Covid comunitari. Nello stesso tempo, Vaticano e San Marino hanno indicato che accetteranno i Green Pass Ue per chi viaggia nel loro territorio.

"Stiamo prendendo misure attive per riconoscere i certificati emessi da Paesi terzi - dice il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders - ma devono essere interoperabili con il sistema Ue e permettere la verifica della loro autenticità , validità e integrità ".