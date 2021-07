Bruxelles, 29 lug. (Adnkronos Salute) - "Siamo molto consapevoli del fatto che potrebbero essere necessario un 'booster' di vaccino" anti-Covid, una terza dose. "E' anche per questo che abbiamo concluso un terzo contratto con BioNTech/Pfizer, annunciato qualche tempo fa, che prenota 1,8 miliardi di dosi". Lo ribadisce il portavoce della Commissione Europea per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Dosi che servono, ripete, "ad essere pronti se dovesse essere necessario un booster, se dovessimo avere bisogno di altre dosi nella lotta alle varianti o se dovessimo vaccinare altri gruppi, come giovani e bambini".

"Per essere preparati - aggiunge - abbiamo anche esercitato l'opzione per 150 milioni di dosi per il secondo contratto con Moderna. Nel frattempo continuiamo a seguire la situazione con l'Ema. Come sempre, le decisioni che prendiamo saranno basate sulla scienza", conclude.Â