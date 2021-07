Covid: Aifa, via libera a vaccino Moderna per 12-17enni 'I dati disponibili dimostrano l??efficacia e la sicurezza anche per i soggetti compresi in questa fascia di età'

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l’utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età 12-17 anni. "La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema)", evidenzia l'agenzia in una nota. Secondo la Cts," infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età ".

