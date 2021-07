Bruxelles, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "Secondo le ultime cifre, fino ad oggi circa 200 mln di persone sono vaccinate appieno" contro la Covid-19, "quindi il 54,7% degli adulti sono pienamente vaccinati", con due dosi per AstraZeneca, Moderna o Pfizer o con una dose per Johnson & Johnson, "e il 68,4% hanno ricevuto almeno una dose". Lo ha detto la viceportavoce capo della Commissione Europea, Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"E' importante però - ha sottolineato - che questi progressi siano distribuiti in modo uniforme, per evitare che ci siano luoghi in cui il virus possa circolare e mutare".