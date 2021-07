Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale nel campo della ricerca e della medicina. A sostenerlo è Walter Ricciardi, direttore scientifico di Ics Maugeri, e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, in occasione della "Giornata del ricercatore: "Parliamo di un settore in cui l'Italia è in ritardo su entrambi fronti. L'Italia sul pubblico è il fanalino di coda, non solo tra i grandi paesi ma anche tra i medio-piccoli, investendo solo l'1,2% del prodotto interno lordo. Per quanto riguarda il privato si investe la metà rispetto agli altri grandi Paesi. Dobbiamo cambiare e accelerare questa innovazione. Bisogna investire di più, i soldi ci sono e arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in generale dal Next Generation Eu, dobbiamo però utilizzarli bene".