(Adnkronos) - Per quanto riguarda la capacità di verifica della circolazione di Sars CoV-2, "si è sviluppato un altro elemento importante che ha visto l'Italia come 'pilota', e che a partire da ottobre diventerà uno standard per tutti i Paesi dell'Unione europea. Ed è quello del monitoraggio della circolazione del virus anche nelle acque". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità , Silvio Brusaferro, nella lezione magistrale tenuta oggi in apertura del 53esimo Congresso straordinario della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), dal titolo 'La prevenzione al tempo del Covid'.